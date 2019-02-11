Министр обороны Великобритании предупредит РФ о высокой цене за провокации

11.02.2019 06:30



Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предупредит Россию о том, что ей придется заплатить высокую цену за провокации и вмешательство во внешние дела других государств. Об этом стало известно изданиям Reuters и Times, которые процитировали отрывки из новой речи министра. В своей речи, которую он планирует произнести с Лондоне 11 февраля, Уильямсон заявит, что после окончания Brexit Великобритании нужно будет готовиться к применению "жесткой силы" в отношении как России, так и Китая для того, чтобы защитить свои интересы. Также, министр поддержит требования американского лидера Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону стран НАТО, пишет РБК.