Венесуэльская PDVSA переводит свои банковские счета в Газпромбанк

10.02.2019 09:54



Из-за того, что США ввели санкционные ограничения в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, руководство организации приняло решение перевести банковские счета в российский Газпромбанк. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на документ компании, который был разослан всем клиентам, а также совместным предприятиям PDVSA. Теперь, вся выручка, которая будет поступать от продажи нефтепродуктов, будет поступать на новые счета, открытые в Газпромбанке, пишет Коммерсант.