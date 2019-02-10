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Венесуэльская PDVSA переводит свои банковские счета в Газпромбанк

10.02.2019 09:54
Венесуэльская PDVSA переводит свои банковские счета в Газпромбанк

Из-за того, что США ввели санкционные ограничения в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, руководство организации приняло решение перевести банковские счета в российский Газпромбанк. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на документ компании, который был разослан всем клиентам, а также совместным предприятиям PDVSA. Теперь, вся выручка, которая будет поступать от продажи нефтепродуктов, будет поступать на новые счета, открытые в Газпромбанке, пишет Коммерсант.

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