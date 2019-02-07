Кремль засомневался в Мадуро

07.02.2019 06:23



Как сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники близкие к российской власти, Кремль начал сомневаться в том, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро удастся удержать власть в стране. По словам источников, в России считают, что Мадуро теряет поддержку населения из-за катастрофической экономической ситуации в стране. Также, не в пользу президента Мадуро играет то факт, что армия Венесуэлы отказывается вступать в открытый конфликт с гражданами, которые митингуют против действующей власти страны. А так как Венесуэла находится слишком далеко, Россия не может оказать стране полноценную военную поддержку, пишет газета Ведомости.