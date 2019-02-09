В Швеции создали "истребитель-убийцу" российских Су

09.02.2019 09:37



Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон рассказал о создании в стране истребителя, который сможет не только оказать достойное сопротивление, но и уничтожать российские истребители серии Су. Речь идет об истребителе Saab Gripen E. Хальгессон утверждает, что даже без технологии стелс, шведский самолет способен стать настоящим "кошмаром" для России. Данное заявление было сделано на пресс-конференции, устроенной для Финляндии, которой шведская сторона собирается продавать свои новейшие истребители, пишет газета Известия.