США призывают перейти к "наступлению" на Россию

09.02.2019 09:21



Издание Business Insider передает слова руководителя военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, который призывает Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай. Так, адмирал обвинил Россия в том, что страна перекрыла Азовское море и препятствует свободному судоходству, а также увеличивает свое присутствие в Средиземноморском регионе. Поэтому, он призывает Соединенные штаты проявлять более агрессивное поведение в политике в отношении России и Китая, пишет РИА Новости.