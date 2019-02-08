Умную ткань научили адаптироваться к повышению температуры тела

08.02.2019 23:09



Научное объединение ученых из Китая и Америки достигло весомых результатов в разработке так называемой «умной ткани», научив её реагировать на изменение температуры тела и окружающей среды, сообщает «N+1». Ученые назвали подобный процесс «дыханием ткани». При повышении температуры человеческого тела волокна используемого материала сжимаются, тем самым позволяя тепловому излучению тела покинуть его, а при снижении температуры волокна разжимаются, блокируя излишние тепловые потери организма.