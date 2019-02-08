Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове

08.02.2019 22:31



Более сотни радикально настроенных украинцев организовали пикет у здания генконсульства России в Харькове, а затем забросали здание яйцами, сообщает «Газета.ру». Кроме яиц в ход пошли склянки с «зеленкой». Мотивом для подобной акции послужила информация о предстоящей встрече представителей России с украинскими «пророссийскими» организациями. Протестующие хотели помешать осуществлению подобной встречи. Ранее была получена информация о попытке нападения подобных «радикалов» на генконсульство в Одессе.