Смартфоны на Android были уязвимы перед вредоносными файлами PNG

08.02.2019 21:07



Официальные представители операционной системы «Android» рассказали об обнаружении критической уязвимости своей системы, опасность которой кроется в просмотре изображений в формате «png», сообщают «Известия». На настоящий момент было выпущено системное обновление, которое данную уязвимость устранило. Специалисты рекомендуют пользователям, по возможности, обновлять прошивку своих смартфонов сразу же после выхода новых обновлений.