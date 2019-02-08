Смартфоны на Android были уязвимы перед вредоносными файлами PNG
08.02.2019 21:07
Официальные представители операционной системы «Android» рассказали об обнаружении критической уязвимости своей системы, опасность которой кроется в просмотре изображений в формате «png», сообщают «Известия». На настоящий момент было выпущено системное обновление, которое данную уязвимость устранило. Специалисты рекомендуют пользователям, по возможности, обновлять прошивку своих смартфонов сразу же после выхода новых обновлений.
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