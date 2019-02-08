Рыбы впервые прошли зеркальный тест

08.02.2019 20:55



По имеющейся информации, в ходе проведения испытаний, рыбы смогли пройти «зеркальный тест», который косвенно способен указать на наличие самосознания у животных, сообщает «Популярная механика». Вышеназванный тест был разработан в 1970-х годах, а его предназначением было определять факт наличия самосознания у различных видов животных. Однако подобное тестирование не является абсолютным гарантом наличия самосознания, поэтому ученые не спешат с громкими заявлениями.