Опровергнут известный миф о похмелье

08.02.2019 20:48



Ученым удалось доказать экспериментальным путем то, что различные ухищрения во время употребления алкоголя не способны избавить человека от похмелья на следующее утро, сообщает «Российская газета». Экспериментаторы собрали три группы людей: одни пили пиво, а затем вино, а вторая группа сначала употребляла вино, а затем пиво. Третья группа употребляла только один вид алкоголя. С наступлением утра был очевиден тот факт, что никто не смог избежать похмелья.