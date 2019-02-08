Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи

08.02.2019 19:38



Объединенная исследовательская группа инженеров из Дании, Швеции и США завершила разработку капсул, предназначенных для доставки лекарств в кровь через инъекцию в стенки желудка, сообщает «nplus1.ru». Испытания проводились на крысах и свиньях. Опытным путем было доказано, что количество лекарства, попадающее в кровь после «желудочной» инъекции, сопоставимо с тем количеством, которое доставляется в кровь при традиционных инъекциях.