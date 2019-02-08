Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

08.02.2019 19:25



Енот по кличке «Орео», ставший прототипом для персонажа из серии фильмов «Стражи галактики», скончался в возрасте 9 лет после непродолжительной болезни, сообщает «ТАСС». Енот помог создателям кинокартины в процессе захвата движений, став прообразом для персонажа «Ракета»: прямоходящий енот, который умеет разговаривать и специализируется на владении различными видами стрелкового оружия. Стоит отметить, что «Орео» появлялся на премьерном показе фильма в Европе, в сопровождении режиссера картины Джеймса Ганна.