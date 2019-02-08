Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ФЕВ, 20:33 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

08 ФЕВ, 20:33 МСК
USD (ЦБ)    66,0628
EUR (ЦБ)    74,8954

44 кандидата будут участвовать в выборах президента Украины

08.02.2019 18:55
44 кандидата будут участвовать в выборах президента Украины

Украинский ЦИК утвердил итоговый список кандидатов в президенты страны. Так, для участия в выборах главы государства зарегистрированы 44 кандидата. Это число является рекордным за всю историю Украины. Всего же документы для участия в голосовании подавали более 90 человек.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта текущего года. В том случае, если не один из кандидатов не сможет набрать положенные 50% + 1 голос, состоится второй тур выборов. Он пройдет 21 апреля, пишет ТАСС.

Юлия Тимошенко требует снять с выборов Юрия Тимошенко
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ

В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры

В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ

В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ

В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба

В Иркутской области завершено строительство энерготранзита по проекту снабжения БАМа и Транссиба

Новости СМИ

Новости дня

19:38 Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи Капсула с микроиглой доставила инсулин в желудок свиньи
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
19:25 Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики» Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
18:40 Президент уволил девять генералов силовых ведомств Президент уволил девять генералов силовых ведомств
18:20 В Пенсионном фонде рассказали, как можно увеличить пенсию В Пенсионном фонде рассказали, как можно увеличить пенсию
17:46 Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
17:27 Юлия Тимошенко требует снять с выборов Юрия Тимошенко Юлия Тимошенко требует снять с выборов Юрия Тимошенко
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:54 Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию

Узнай, страна!

17:31 В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ В Московской области собрали первый экземпляр двигателя РД-171МВ
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:01 В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры В Волгоградской области открыли производство уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры
16:44 В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ В Ростовской области открыли учебно-производственный корпус «Наука» Донском ГТУ
13:25 Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий Федеральные эксперты отмечают позитивный опыт Омской области в сфере внедрения цифровых технологий
08:25 Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019» Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»
07 ФЕВ, 16:33 Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж» Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров: Палата готовит выпуск нового журнала «Коммерческий арбитраж»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter