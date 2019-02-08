44 кандидата будут участвовать в выборах президента Украины

08.02.2019 18:55



Украинский ЦИК утвердил итоговый список кандидатов в президенты страны. Так, для участия в выборах главы государства зарегистрированы 44 кандидата. Это число является рекордным за всю историю Украины. Всего же документы для участия в голосовании подавали более 90 человек.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта текущего года. В том случае, если не один из кандидатов не сможет набрать положенные 50% + 1 голос, состоится второй тур выборов. Он пройдет 21 апреля, пишет ТАСС.