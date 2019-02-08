Президент уволил девять генералов силовых ведомств

08.02.2019 18:40



Глава государства Владимир Путин своим указом совершил ряд увольнений среди генералов некоторых силовых ведомств. Так, в МЧС России своих постов лишились начальник Сибирского регионального центра МЧС, начальник Южного регионального центра МЧС и начальник Северо-Западного регионального центра МЧС. В Следственном комитете России сняты с должностей старший помощник председателя СК и глава следственного управления СК по Республике Татарстан. В МВД уволены заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, заместитель главы МВД по Республике Татарстан, а также начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве. А в УФСИН свою должность оставил начальник УФСИН по Кировской области, пишет РИА Новости.