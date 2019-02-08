Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному Собранию

08.02.2019 16:54



Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обращение главы государства Владимира Путина с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию состоится 20 февраля. По словам Пескова, и сам президент и все профильные министерства и ведомства уже начали работать над содержанием документа. Также, пресс-секретарь сообщил, что официальная аккредитация СМИ для участия в мероприятии будет проходить с 15 по 17 февраля, пишет Интерфакс.