Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

08.02.2019 17:46



По итогам заседания, состоявшегося 8 февраля, руководство Банка России приняло решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне 7,75% годовых. Такое решение было принято регулятором для того, чтобы минимизировать инфляционные риски, пишет RT.

Ранее, Центральный банк России объявил о снятии моратория на закупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Так, с 15 января текущего года данный мораторий прекратил свое действие и ЦБ возобновил покупку валюты.