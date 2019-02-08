Юлия Тимошенко требует снять с выборов Юрия Тимошенко

08.02.2019 17:27



Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Владимировна Тимошенко обвинила действующие власти в том, что они намеренно зарегистрировали для участия в выборах депутата Верховной рады Юрия Владимировича Тимошенко для того, чтобы таким недостойным образом отобрать у нее голоса. Она заявила, что данные действия призваны сбить с толку избирателей, так как в бюллетенях на голосовании будут присутствовать два кандидата с одинаковыми фамилиями и инициалами. Юлия Тимошенко обратилась к украинскому лидеру Петру Порошенко с требованием вспомнить о чести и отстранить от участия в выборах главы Украины Юрия Тимошенко, пишет РБК.