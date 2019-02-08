Порошенко обещает в 2023 году подать заявку на вступление Украины в Евросоюз

08.02.2019 13:13



Петр Порошенко пообещал, что в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС, после чего получит план действий по членству в НАТО для его исполнения. Как передает Интерфакс, об этом говорится в его программе кандидата в президенты Украины, которая была обнародована на официальном ресурсе украинской ЦИК. В документе отмечается, что после того, как Украина вступит в Евросоюз, в стране «будут обеспечены высокие стандарты жизни людей».