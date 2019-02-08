Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в феврале

08.02.2019 11:28



Выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию должно состояться в этом месяце. Об этом ТАСС проинформировал собеседник, знающий о подготовке к этому мероприятию. «Послание будет уже в этом месяце», - сообщил источник.

Напомним также, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проинформировал о том, что глава государства уже начал подготовку к выступлению. К работе подключены подразделения администрации и профильные министерства.