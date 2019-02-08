Россия не будет направлять наблюдателей на Украину

08.02.2019 16:34



Как заявили в МИД РФ, Россия отказалась от идеи направить своих представителей для наблюдения за выборами президента Украины. Такое решение было принято после того, как украинские власти направили соответствующий отказ принимать на своей территории российских наблюдателей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В МИД подчеркнули, что так как зарубежные партнеры указывали Украине на то, что отказ в допуске наблюдателям из России будет носить антидемократический характер, в ведомстве надеялись, "что разум в Киеве все-таки восторжествует". Однако этого не случилось. И, по соображениям безопасности, российские наблюдатели не поедут на выборы. При этом прозрачность и объективность голосования на выборах будет поставлена под сомнение, пишет газета Известия.