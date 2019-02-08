Германия и Франция достигли компромисса по "Северному потоку - 2"

08.02.2019 15:56



Канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось разрешить все разногласия по российскому газопроводу "Северный поток - 2". В Брюсселе лидеры представили послам стран-членов Европейского союза поправки к газовой директиве ЕС, которые не блокируют строительство российского проекта. Согласно данному документу, газовая директива ЕС будет ужесточена, однако, та страна, на территории которой будет находится пункт приема газа, будет иметь все полномочия по применению новой директивы или исключений из нее. В случае с "Северным потоком - 2" такие полномочия будут предоставлены Германии, пишет ТАСС.