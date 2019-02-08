Эксперты назвали самый опасный стиральный порошок

08.02.2019 15:35



Эксперты "Росконтроля" проверили стиральные порошки разных брендов: "МИФ", Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/"Наша семья", "Биолан" и AOS/"Я родился" для детского белья. В своем исследовании эксперты определили, порошки каких марок лучше всего отстирывают белье, а также какие из них содержат опасные для здоровья человека компоненты.

Победителем оказался стиральный порошок Sorti. Хотя он имеет среднюю моющую способность, данный порошок показал высокую эффективность в потребительских тестах и полностью соответствует стандарту. Тем не менее порошок оставляет ПАВы, которые не вымываются из одежды даже после третьего полоскания.

В черный список организации попал стиральный порошок бренда AOS/"Я родился", который не прошел проверку в категории "индекс токсичности". Специалисты признали его не соответствующим требованиям безопасности. Также, данное средство показало слабую эффективность в потребительских тестах, а его моющая способность ниже среднего уровня.

Все остальные проверяемые стиральные порошки успешно прошли проверку, показав разные моющие характеристики от высокой ("МИФ" и Tide) до ниже средней ("Биолан"). Тем не менее все эти средства оставляют после себя ПАВы, поэтому эксперты советуют использовать дополнительное полоскание после стирки, пишет газета Известия.