Новое свидетельство связывает кишечные бактерии с шизофренией

08.02.2019 14:47



Невероятное новое исследование предполагает тесную связь между шизофренией и кишечными бактериями. Исследование не только выявляет корреляцию, но и предполагает, что микробиом потенциально играет роль в изменении неврологической функции таким образом, что это может усилить симптомы шизофрении, пишет NewAtlas.

Исследование началось с анализа фекальных проб от 63 пациентов, в настоящее время страдающих симптоматической шизофренией. Эти образцы сравнивали с контрольной группой из 69 здоровых людей. В целом, было обнаружено несколько существенных различий в микробном разнообразии между субъектами-шизофрениками и здоровыми субъектами.

Субъекты-шизофреники, помимо того, что проявляют в целом меньшее микробное разнообразие в своем микробиоме, выявили более высокие уровни нескольких бактериальных семейств, включая Veillonellaceae, Prevotellaceae, Bacteroidaceae и Coriobacteriaceae. Ряд других бактерий был обнаружен на гораздо более низких уровнях у субъектов-шизофреников, включая Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Norank и Enterobacteriaceae.

Пытаясь понять, насколько эти результаты были специфичны для шизофрении по сравнению с другими психоневрологическими состояниями, исследователи сравнили свои данные с исследованиями микробиома у пациентов, страдающих от тяжелой депрессии. Интересно, что этот отпечаток микробиома был уникальным для субъектов-шизофреников и имел мало общего с профилем кишечных бактерий субъектов, страдающих депрессией.

Следующим этапом исследования было то, что все стало действительно странным. Исследователи взяли образцы у больных шизофренией людей и затем пересадили их здоровым, свободным от микробов мышам. Тот же самый процесс был также сделан, используя здоровые человеческие образцы, чтобы создать эффективную контрольную группу. Исследователи утверждают, что мыши, колонизированные микробиомом субъектов-шизофреников, вскоре продемонстрировали изменения в поведении, которые были связаны с мышиной моделью шизофрении.

Эти поведенческие изменения включали гиперактивность и повышенную реакцию на испуг. Метаболические исследования на пораженных мышах позволили предположить, что изменения в микробиоме вызывали изменения в их передаче сигналов глутамата. Нарушения в глутаматных путях уже давно считаются основополагающими для патофизиологии шизофрении.

В то время как исследование, несомненно, подразумевает прямую причинно-следственную связь между кишечным микробиомом и шизофренией, эти данные вызывают серьезные вопросы без ответа. Широко известно, что шизофрения тесно связана с целым рядом физических и социальных факторов. От курения до бездомности и сердечно-сосудистых заболеваний, существует множество факторов, которые могут объяснить разнообразные различия в кишечных бактериях между шизофреническими и здоровыми субъектами.

Исследователи утверждают, что еще слишком рано говорить о том, что шизофрению можно лечить простым введением в рацион пациента необходимых пробиотиков. Но это, несомненно, захватывающий новый рубеж для дальнейших исследований.