Позитивное мышление во время беременности может повлиять на успехи ребенка в учебе

08.02.2019 07:55



Новое исследование ученых из Бристольского университета показало, что позитивное мышление будущих матерей во время беременности может повлиять на способности их ребенка к математике и естественным наукам.

Так, согласно проведенным исследованиям, беременные женщины с личностным признаком, известным как внутренний локус контроля, с большей вероятностью будут иметь ребенка с хорошими показателями по математике и естественным наукам. Люди с внутренним локусом контроля считают, что они могут повлиять на исход событий в их жизни и, вероятно, будут мотивированы к действию. В то время как те, кто обладает внешним локусом контроля, думают, что события диктуются силами, находящимися вне их контроля, и поэтому могут чувствовать, что предпринимать какие-либо усилия бессмысленно.

Локус контроля - это понятие в психологии, которое характеризует свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним (внутренний локус контроля) либо только внешним (внешний локус контроля) факторам. Данное понятие введено в обращение американским социальным психологом, автором теории локуса контроля Джулианом Роттером в 1954 году.

Ученые использовали данные исследования "Дети 90-х", анализируя ответы 1600 беременных женщин, а также навыки математического мышления и решения проблем своих детей. Профессор Жан Голдинг, ведущий автор и основатель исследования "Дети 90-х", сказал, что было широко признано, что локус контроля ребенка был связан с их академическими достижениями. Однако мало что было известно о влиянии материнского локуса контроля во время беременности.

"Если наши выводы о том, что отношение и поведение матерей могут влиять на академические способности их ребенка, и могут быть воспроизведены, то это предполагает, что следует приложить больше усилий, чтобы расширить возможности матерей чувствовать, что их поведение будет иметь положительный результат для себя и своих детей. Это поможет будущим поколениям вырастить здоровых, уверенных в себе и независимых детей", - говорит профессор Голдинг.

Как показывает исследование, матери, обладающие внутренним локусом контроля, также с большей вероятностью обеспечивали своих детей диетами, полезными для развития мозга, чаще читали им рассказы и проявляли интерес к домашней работе своего ребенка и успеваемости. Тем не менее исследователи отмечают, что результаты их работы показывают только связь между локусом контроля матери и результатами ребенка, и сказали, что для изучения причин и следствий требуется больше работы, пишет BT.