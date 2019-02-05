Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

05.02.2019 13:32



Глава России Владимир Путин уже начал подготовку к ежегодному посланию Федеральному собранию. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, в подготовке к посланию принимают участие представители разных ведомств, а также подразделения президентской администрации. О том, когда планируется провести послание, то его дата еще уточняется, отметил представитель Кремля. О других подробностях он не рассказал.