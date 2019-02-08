Российский военный Максим Плетнев погиб в Сирии

08.02.2019 10:51



Российский военный погиб в Сирии во время выполнения боевого задания, передает РИА Новости со ссылкой на тихорецкую администрацию. Погибшего зовут Максим Плетнев. Молодому человеку из краснодарского города Тихорецк было всего 25 лет.

В сообщении говорится, что он погиб 31 января, похороны прошли 4 февраля. О гибели военного также сообщает и сайт «Погибшие.рф» - этот ресурс собирает данные о российских солдатах, которые погибли в разные исторические периоды.