В Британии обнаружили еще двух «отравителей» Скрипалей

08.02.2019 10:12



Правоохранители Британии заявили о том, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще два гражданина России, пишет Daily Mail со ссылкой на своих неназванных источников из полиции. Речь идет о еще двух россиянах, кроме ранее обозначенных Петрова, Боширова и Федотова. Сотрудники британской полиции заявили, что представят доказательства «новых отравителей», которые уже находятся в России, в ближайшее время.