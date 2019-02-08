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В Британии обнаружили еще двух «отравителей» Скрипалей

08.02.2019 10:12
В Британии обнаружили еще двух «отравителей» Скрипалей

Правоохранители Британии заявили о том, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны еще два гражданина России, пишет Daily Mail со ссылкой на своих неназванных источников из полиции. Речь идет о еще двух россиянах, кроме ранее обозначенных Петрова, Боширова и Федотова. Сотрудники британской полиции заявили, что представят доказательства «новых отравителей», которые уже находятся в России, в ближайшее время.

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