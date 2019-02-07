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Витамин D помогает лечить смертельный лекарственно-устойчивый туберкулез

07.02.2019 07:45
Витамин D помогает лечить смертельный лекарственно-устойчивый туберкулез

Было установлено, что витамин D ускоряет очистку легких от бактерий туберкулеза (ТБ) у людей с мультирезистентным туберкулезом, согласно исследованию 1850 пациентов, получающих лечение антибиотиками, проведенному Лондонским университетом королевы Марии, пишет EurekAlert.

"Во всем мире наблюдается рост лекарственно-устойчивого туберкулеза. Это, как известно, трудно лечить, и это несет в себе гораздо худший прогноз, чем стандартный ТБ", - сказал ведущий научный сотрудник, профессор Адриан Мартино из Лондонского университета королевы Марии."Наше исследование повышает вероятность того, что витамин D, который является очень безопасным и недорогим, может принести пользу этой группе пациентов с трудом поддающихся лечению. Применив новый подход к их лечению, путем добавления витамина D к антибиотической обработке, мы можем форсировать иммунную систему для того чтобы помочь телу освободить легкие от бактерий ТБ. Это новый подход, поскольку он контрастирует с обычной тактикой разработки новых антибиотиков в попытке "идти в ногу" с появлением устойчивых к лекарствам бактерий - гонкой вооружений, которую нам трудно выиграть".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году 10 млн человек заболели активным туберкулезом и 1,6 млн человек умерли от этого заболевания. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) вызывается бактериями, которые устойчивы к лечению по крайней мере двумя из самых мощных противотуберкулезных препаратов первой линии, вызывая около 500 тыс. случаев заболевания и 150 тыс. смертей в год во всем мире. Существующие методы лечения МЛУ ТБ антибиотиками являются длительными, дорогостоящими и часто токсичными из-за их серьезных побочных эффектов.

Витамин D показал потенциал в повышении иммунной системы, но рандомизированные контролируемые испытания витамина D в лечении туберкулеза дали противоречивые результаты.

В новой работе исследовательская группа объединила данные 1850 больных туберкулезом, которые принимали участие в клинических испытаниях витамина D в восьми странах (Великобритания, Пакистан, Бангладеш, Индия, Индонезия, Монголия, Республика Грузия и Гвинея-Бисау). При добавлении к лечению антибиотиками витамина D было установлено, что он ускоряет клиренс туберкулеза, особенно у пациентов с МЛУ ТБ, даже несмотря на то, что ускорение клиренса туберкулеза не было замечено при рассмотрении всей исследуемой популяции в целом. Также использование специальных добавок с витамином D является безопасным в рекомендованных суточных дозах, и не приводит в возникновению серьезных неблагоприятных последствий и побочных эффектов.

Исследователи говорят, что эти результаты иллюстрируют потенциал так называемой "направленной на хозяина терапии" - лечения, которое повышает иммунную систему - для улучшения результатов у пациентов с лекарственно-устойчивыми бактериальными инфекциями.

Исследователи предупреждают, что анализ сам по себе недостаточен для обоснования клинической рекомендации использования витамина D в лечении МЛУ ТБ, так как основан на относительно небольшом числе участников. Однако, они говорят, что эти результаты служат основанием для проведения новых клинических исследований, чтобы увидеть, действительно ли витамин D может помочь пациентам, которые принимают стандартные антибиотики для лечения МЛУ ТБ.

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