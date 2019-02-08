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Россия отправит своих наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева

08.02.2019 07:12
Россия отправит своих наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева

Российская сторона намерена отправить своих наблюдателей на выбору президента Украины, несмотря на то, что Верховная рада Украины приняла законопроект запрещающий участвовать в наблюдении за процессом выборов в стране не только российским наблюдателям, но и тем лицам, которых выберет Россия в качестве наблюдателей из других стран.

Известно, что российские наблюдатели поедут на Украину 11 февраля в составе миссии ОБСЕ. Это будут россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права.

По словам источника информации, который сообщил эти данные Коммерсанту, это будет проверка не только для Украины, но и для ОБСЕ и Запада. Ситуация продемонстрирует, как на Украине соблюдают демократические процедуры и закроет ли Запад глаза на их прямое нарушение.

Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах
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