Россия отправит своих наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева

08.02.2019 07:12



Российская сторона намерена отправить своих наблюдателей на выбору президента Украины, несмотря на то, что Верховная рада Украины приняла законопроект запрещающий участвовать в наблюдении за процессом выборов в стране не только российским наблюдателям, но и тем лицам, которых выберет Россия в качестве наблюдателей из других стран.

Известно, что российские наблюдатели поедут на Украину 11 февраля в составе миссии ОБСЕ. Это будут россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права.

По словам источника информации, который сообщил эти данные Коммерсанту, это будет проверка не только для Украины, но и для ОБСЕ и Запада. Ситуация продемонстрирует, как на Украине соблюдают демократические процедуры и закроет ли Запад глаза на их прямое нарушение.