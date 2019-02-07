Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах

07.02.2019 16:51



Верховная рада Украины законодательно запретила российским представителям присутствовать на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта текущего года. Этот запрет касается и тех лиц, которых предложит российская сторона. Как поясняют авторы документа, он подготовлен с целью минимизации влияния России на процесс выборов в стране. За принятие данного законопроекта проголосовало большинство депутатов Рады. Теперь, документ отправится на подпись украинскому лидеру Петру Порошенко, пишет Интерфакс.