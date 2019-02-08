Кадыров рассказал о задержании зама постпреда Чечни в Крыму

08.02.2019 06:29



В Крыму задержан заместитель постпреда Чечни в Крыму Мурад Саидов. Эту информацию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, то оружие, которое было изъято у Саидова является травматическим и на него есть все необходимые документы. Кадыров подчеркнул, что инцидент, из-за которого задержан Саидов, произошел между двумя гражданами Чечни и в самое ближайшее время он будет улажен в строгом соответствии с законом. В настоящее время, по поручению главы Чечни, данным делом занимаются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев, пишет RT.