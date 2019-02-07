Москвичка оказалась в больнице после драки на родительском собрании

07.02.2019 23:40



В одной из школ в центре Москвы результатом проведения родительского собрания послужила драки, по итогам которой одна из женщин оказалась в больнице, сообщает «ТАСС». Родительское собрание проводилось днём, а в ходе обсуждений разгорелся спор. В данном споре пострадала женщина, возраст которой 47 лет. Представители правоохранительных органов не уточняют, является пострадавшая родительницей кого-то из учеников или она является работником школы. Ведется доследственная проверка.