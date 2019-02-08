Приложения крупных компаний тайно записывают данные с экранов iPhone

08.02.2019 00:21



Технические эксперты сообщили, что приложения крупных компаний используют некую технологию, которая фиксирует все действия, происходящие с сенсорным экраном «IPhone», будь то нажатие на сенсорную клавиатуру или на кнопку, сообщает «ТАСС». С помощью данной технологии крупные компании получают отчет о действиях пользователей, тем самым выявляя основные сценарии их поведения. Кроме того, подобным образом удается получать данные об ошибках и сбоях работы мобильных приложений.