В Skype появилась функция размытия фона при звонке

07.02.2019 23:52



Компания «Microsoft» объявила о новой функции в своем сервисе «Skype»: появилась возможность «размытия» своего фона во время общения по видеосвязи, сообщает «ТАСС». Данная функция будет полезна пользователям в том случае, ели они не хотят, чтобы собеседник видел окружающее пользователя помещение или находящихся рядом с ним людей. Новая функция использует некий «искусственный интеллект», который автоматически поддерживает фокус на человеке, одновременно размывая фон.