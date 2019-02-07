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В Skype появилась функция размытия фона при звонке

07.02.2019 23:52
В Skype появилась функция размытия фона при звонке

Компания «Microsoft» объявила о новой функции в своем сервисе «Skype»: появилась возможность «размытия» своего фона во время общения по видеосвязи, сообщает «ТАСС». Данная функция будет полезна пользователям в том случае, ели они не хотят, чтобы собеседник видел окружающее пользователя помещение или находящихся рядом с ним людей. Новая функция использует некий «искусственный интеллект», который автоматически поддерживает фокус на человеке, одновременно размывая фон.

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