В России смартфон iPhone 8 Plus подешевел почти на треть

07.02.2019 23:31



На территории России наблюдается резкое падение цен на смартфоны компании «Apple», в частности на модель «Apple IPhone 8 Plus» с объемом памяти 64 гб, сообщает «politexpert.net». Данная модель потеряла практически одну треть от своей изначальной стоимости, опустившись с 65 тыс. до 45 тыс. рублей. Данное снижение цен связано с тем, что компания-производитель начала снижать цены на свою продукцию, кроме того, сами ритейлеры также снизили свои цены. Особенно хорошо данная тенденция наблюдается на территории Москвы, поскольку именно в столице сосредоточена основная конкуренция в торговле, поэтому продавцы вынужденно снижают цены на свой товар.