В США объявили о крупнейшем за последние 10 лет слиянии банков

07.02.2019 22:14



В результате слияния двух крупных американских банков «BB&T» и «SunTrust», будет образован шестой по величине банк в США, а сумма сделки составит рекордные $28 млрд, что является крупнейшим слиянием за последнее десятилетие, сообщает «РБК». Новый банк будет начитывать в своем штате около 60 тыс. человек, а общий размер активов составит около $440 млрд. Название будущего банковского гиганта не раскрывается.