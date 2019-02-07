Сбербанк выдал населению кредиты на рекордную для января сумму

07.02.2019 22:06



За январь текущего года «Сбербанк» заработал денег на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что в денежном выражении составило чуть более 73 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Однако, вместе с ростом доходов произошло увеличение расходов, примерно на 7,7%, кроме того на 40% были снижены отчисления в резервные фонды банка. Руководство «Сбербанка» объяснило факт роста затрат тем, что в начале года был запущен процесс перехода в штат организации сотрудников из дочерней компании банка.