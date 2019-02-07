В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы

07.02.2019 21:43



Молодожёны из Кувейта поставили своеобразный рекорд для своей страны: между церемонией заключения брака и процессом «развода» прошло всего лишь три минуты, сообщают «РИА новости». Подобное событие произошло из-за сущей мелочи: невеста, поднимаясь по ступенькам споткнулась и едва не упала, на что жених отреагировал смехом и назвал её глупой. Девушка очень сильно расстроилась из-за подобной реакции своего новоиспеченного супруга и потребовала отменить факт заключения брака.