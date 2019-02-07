В Москве впервые дом включили в программу реновации по решению суда

07.02.2019 20:34



По решению одного из столичных судов, впервые за время проведения программы реновации жилья, жилой дом был принудительно включен в вышеназванную программу, сообщают «РИА новости». Жилой дом находится на улице Амундсена и изначально он вошел в список домов, которые примут участие в реновации, но затем, согласно коллективному заявлению жильцов, дом из данного списка убрали. Суд признал подобное действие незаконным, поскольку жители изначально голосовали за участие в программе, посредством портала «Активный гражданин» и столичного МФЦ. Программа реновации стартовала в столице России в 2017 году, а в её список вошли чуть более 5 тыс. жилых домов.