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На МЦК с 2021 года планируют пустить беспилотные поезда

07.02.2019 20:24
На МЦК с 2021 года планируют пустить беспилотные поезда

Согласно имеющимся планам, с 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) будут запущены испытательные образцы беспилотных поездов, а на текущий момент запущены соответствующие исследовательские и производственные процессы, сообщает «ТАСС». Уже сейчас имеются определенные опытные образцы модулей беспилотного управления, но при их использовании машинисту всё равно требуется находиться в кабине поезда. Ранее заявлялось о том, что под управлением подобной системы будет совершена первая поездка по МЦК, но в присутствии машиниста.

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