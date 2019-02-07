На МЦК с 2021 года планируют пустить беспилотные поезда

07.02.2019 20:24



Согласно имеющимся планам, с 2021 года на Московском центральном кольце (МЦК) будут запущены испытательные образцы беспилотных поездов, а на текущий момент запущены соответствующие исследовательские и производственные процессы, сообщает «ТАСС». Уже сейчас имеются определенные опытные образцы модулей беспилотного управления, но при их использовании машинисту всё равно требуется находиться в кабине поезда. Ранее заявлялось о том, что под управлением подобной системы будет совершена первая поездка по МЦК, но в присутствии машиниста.