Годовая выручка «Магнита» достигла 1,2 трлн рублей. Акции пошли в рост

07.02.2019 19:51



На фоне увеличения объемов продаж, годовой выручки и чистой прибыли, акции супермаркетов «Магнит» начали расти в цене, сообщает «РБК». На фоне вышеназванных событий, инвесторы начали вкладывать свои деньги в акции предприятия, а аналитики прогнозируют итоговый рост стоимости акций вплоть до 28%. По предположениям экспертов-аналитиков, цена за одну акцию «Магнита» может вырасти до 4,5 тыс. рублей.