Россия провела "частично успешное" испытание своего нового супероружия

07.02.2019 18:51



Американское издание The Diplomat сообщило, что испытание новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", которое провело Министерство обороны России 29 января на полигоне Капустин Яр было "частично успешным". Авторы статьи, ссылаясь на собственные источники в правительстве США, отметили, что ранее "относительно успешным" было признано только одно испытание "Буревестника", являющегося новейшим супероружием России, которое состоялось в ноябре 2017 года на полуострове Панькова Земля Южного острова, пишет РБК.