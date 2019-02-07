США приняли силовое решение по Венесуэле

07.02.2019 17:55



Соединенные штаты приняли решение о вооруженном вторжении на территорию Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что высокопоставленные военные США посещают колумбийский населенный пункт Кукуту, расположенный на границе с Венесуэлой, недалеко от венесуэльского аэропорта Санто-Доминго, который имеет самую длинную взлетно-посадочную полосу, которая в состоянии принимать любые воздушные суда. Захарова сделала вывод, что решение о проведении силовой операции уже принято, а все остальные действия США являются только прикрытием, пишет RT.