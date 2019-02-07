Волкер призвал допустить на Украину российских наблюдателей на выборы

07.02.2019 14:47



Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он не допустит российских наблюдателей на выборы, которые состоятся в стране 31 марта текущего года. По словам Волкера Украине необходимо допустить тех наблюдателей со стороны России, которые приедут в составе Бюро по демократическим институтам и правам человека. По его словам, это необходимо для того, чтобы показать всему миру, что на Украине действуют демократические стандарты. Также, если не будут допущены российские наблюдатели, некоторые могут усомниться в легитимности выборов, пишет РИА Новости.