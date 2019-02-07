У полковника Захарченко нашли новые активы почти на 500 млн рублей

07.02.2019 16:15



Генеральная прокуратура России обнаружила у Дмитрия Захарченко новые активы почти на 500 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам Захарченко пытался скрыть наличие у него данных средств с помощью своих близких. Однако, в настоящее время, ведомство подготовило гражданский иск к Захарченко о взыскании в бюджет государства вновь обнаруженных активов в общем размере 484 млн рублей, пишет РБК.