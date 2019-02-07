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Руководство СКР по Карачаево-Черкесии проходит проверку по делу Арашуковых

07.02.2019 15:40
Руководство СКР по Карачаево-Черкесии проходит проверку по делу Арашуковых

Как говорится в официальном сообщении Следственного комитета России, в отношении некоторых сотрудников подразделений СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу проводится служебная проверка по делу Арашуковых. Речь идет о первом замруководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбеке Булатове и замруководителя СКР по Карачаево-Черкесии Арсене Езаове, а также ряде других сотрудниках подразделений СКР по региону, пишет Коммерсант.

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16:12 0 0
Михаил:

ВСЕХ тамошних элитных нелюдей НЕОБХОДИМО отстранять, отдавать под суд и к стенке. ВСЕ они - это единая и сплоченная ОПГ, которая дружно грабила всю КЧР, расправляясь с непокорными и убивая опасных свидетелей их уголовных дел. И то же самое НАДО делать по всей(!!!) России, в первую очередь в Москве. Ведь на протяжении ДЕСЯТКА лет непрерывной уголовщины этой банды арашуковых их ДОЛЖНЫ БЫЛИ КРЫШЕВАТЬ откуда-то СВЕРХУ. В том числе из Газпрома.

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