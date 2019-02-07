Руководство СКР по Карачаево-Черкесии проходит проверку по делу Арашуковых

07.02.2019 15:40



Как говорится в официальном сообщении Следственного комитета России, в отношении некоторых сотрудников подразделений СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу проводится служебная проверка по делу Арашуковых. Речь идет о первом замруководителя следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбеке Булатове и замруководителя СКР по Карачаево-Черкесии Арсене Езаове, а также ряде других сотрудниках подразделений СКР по региону, пишет Коммерсант.