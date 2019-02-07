Алкоголь назван главной причиной смертности мужчин в России

07.02.2019 15:16



70% смертей российских мужчин трудоспособного возраста связано с употреблением алкогольных напитков. К такому заключению пришла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, в большинстве случае причиной смерти являются сопутствующие долгому употреблению алкогольных напитков болезни, такие, как циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь и т.д. Вместе с тем, министр заявила, что количество смертей непосредственно от употребления алкоголя уменьшилось в связи с тем, что удалось сократить объем реализуемой на территории России суррогатной продукции, пишет RT.