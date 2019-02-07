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Российский наземный комплекс «Калибр» может быть создан до конца года

07.02.2019 14:04
Российский наземный комплекс «Калибр» может быть создан до конца года

Уже к концу текущего года в России может быть создан ракетный комплекс «Калибр» наземного базирования, а также подготовлено его серийное производство. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил собеседник из ракетостроительной отрасли. При этом, как пояснил собеседник, собственно создание наземной версии комплекса не будет требовать много времени, поскольку «Калибр» большой дальности уже давно находится на вооружении ВМФ.

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