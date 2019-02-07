В Японии решили отказаться от фразы о «незаконной оккупации» Курил

07.02.2019 08:39



Во время общенационального съезда, главной темой которого стало возвращение «северных территорий» (японцы так называют «спорные» острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) впервые не стало использоваться словосочетание о «незаконной оккупации», которое употреблялось в отношении России, передает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Подобный шаг, как сообщает агентство, говорит о том, что между странами улучшаются отношения, а также проходят активные переговоры по поводу мирного договора.