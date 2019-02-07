Сенатор Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО

07.02.2019 13:39



Во время судебного заседания сенатор Рауф Арашуков пожаловался на условия содержания в СИЗО, передает РИА Новости. Напомним, что в данный момент место пребывания политика – СИЗО-2 «Лефортово».

Арашуков отказался от еды, которую дают в изоляторе, заявив, что «близким не давали передать что-то». Кроме этого, политик стал жаловаться на то, что его поместили в камеру с человеком, который оказался уже осужденным террористом.